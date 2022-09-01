Direktorij Tvrtki
ArcTouch
ArcTouch Plaće

Raspon plaća ArcTouch je od $33,943 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Softverski inženjer na donjem kraju do $40,885 za Voditelj proizvoda na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke ArcTouch. Zadnje ažurirano: 8/20/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $33.9K
Voditelj proizvoda
$40.9K
Voditelj softverskog inženjerstva
$38.4K

Često postavljena pitanja

Najviša prijavljena plaćena pozicija u tvrtki ArcTouch je Voditelj proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $40,885. To uključuje osnovnu plaću i moguće dioničke kompenzacije i bonuse.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti ArcTouch je $38,430.

Ostali resursi