AppsFlyer Plaće

Raspon plaća AppsFlyer je od $29,470 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Uspjeh korisnika na donjem kraju do $269,593 za Tehnički voditelj programa na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke AppsFlyer. Zadnje ažurirano: 8/12/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $133K

Backend softverski inženjer

Voditelj softverskog inženjerstva
Median $144K
Poslovni analitičar
$95.4K

Uspjeh korisnika
$29.5K
Analitičar podataka
$85.3K
Znanstvenik podataka
$141K
Ljudski resursi
$85.4K
Marketing
$54K
Dizajner proizvoda
$85.4K
Voditelj proizvoda
$109K
Voditelj programa
$125K
Regrutator
$147K
Prodaja
$121K
Tehnički voditelj programa
$270K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki AppsFlyer, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AppsFlyer je Tehnički voditelj programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $269,593. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AppsFlyer je $115,012.

