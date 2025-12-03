Imenik tvrtki
Apprentice.io
Apprentice.io Softverski Inženjer Plaće

Prosječna Softverski Inženjer ukupna naknada in Latvia u Apprentice.io kreće se od €120K do €168K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apprentice.io. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$149K - $175K
Latvia
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$139K$149K$175K$193K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Apprentice.io?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Apprentice.io in Latvia ima godišnju ukupnu naknadu od €167,760. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Apprentice.io za ulogu Softverski Inženjer in Latvia je €120,443.

