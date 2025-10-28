Prosječna Arhitekt Rješenja ukupna naknada in United States u AppLovin kreće se od $193K do $269K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AppLovin. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Prosječna Ukupna Naknada
100%
GOD 1
U AppLovin, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:
100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)