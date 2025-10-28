Softverski Inženjer naknada in United States u AppLovin kreće se od $242K year za Software Engineer 2 do $574K year za Staff Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $350K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AppLovin. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$242K
$176K
$58.3K
$7K
Senior Software Engineer 1
$247K
$193K
$54.8K
$0
Senior Software Engineer 2
$335K
$224K
$108K
$3.8K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
100%
GOD 1
U AppLovin, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:
100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)
