AppLovin
AppLovin Menadžer Proizvoda Plaće

Menadžer Proizvoda naknada in Germany u AppLovin ukupno iznosi €102K year za Senior Product Manager 2. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AppLovin. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

€92.9K - €108K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
€81.9K€92.9K€108K€119K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Product Manager 2
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 1
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Product Manager 2
€102K
€90.9K
€0
€11.1K
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U AppLovin, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u AppLovin in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €118,890. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AppLovin za ulogu Menadžer Proizvoda in Germany je €81,924.

Ostali resursi