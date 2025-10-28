Imenik tvrtki
AppLovin
AppLovin Dizajner Proizvoda Plaće

Prosječna Dizajner Proizvoda ukupna naknada in Canada u AppLovin kreće se od CA$61.4K do CA$89.2K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AppLovin. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

CA$69.7K - CA$80.9K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
CA$61.4KCA$69.7KCA$80.9KCA$89.2K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U AppLovin, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u AppLovin in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$89,177. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AppLovin za ulogu Dizajner Proizvoda in Canada je CA$61,450.

