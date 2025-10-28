Imenik tvrtki
Prosječna Ljudski Resursi ukupna naknada in United States u AppLovin kreće se od $166K do $236K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AppLovin. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$189K - $223K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$166K$189K$223K$236K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U AppLovin, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u AppLovin in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $235,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AppLovin za ulogu Ljudski Resursi in United States je $166,050.

