Prosječna Znanstvenik Podataka ukupna naknada in United States u AppLovin kreće se od $551K do $802K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AppLovin. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$632K - $721K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$551K$632K$721K$802K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U AppLovin, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Znanstvenik Podataka u AppLovin in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $802,400. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AppLovin za ulogu Znanstvenik Podataka in United States je $550,800.

