AppLovin
AppLovin Analitičar Podataka Plaće

Prosječna Analitičar Podataka ukupna naknada in Germany u AppLovin kreće se od €72K do €105K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AppLovin. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

€82.7K - €94.3K
Germany
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
€72K€82.7K€94.3K€105K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U AppLovin, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Analitičar Podataka u AppLovin in Germany ima godišnju ukupnu naknadu od €104,923. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AppLovin za ulogu Analitičar Podataka in Germany je €72,023.

