Poslovni Razvoj naknada in Vietnam u AppLovin ukupno iznosi ₫2.51B year za Senior Business Development Manager. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AppLovin. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₫2.31B - ₫2.69B
Vietnam
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₫2.13B₫2.31B₫2.69B₫2.99B
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 1
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Senior Business Development 2
₫ --
₫ --
₫ --
₫ --
Raspored Stjecanja

100%

GOD 1

Tip Dionica
RSU

U AppLovin, RSUs podliježu 1-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 100% stječe se u 1st-GOD (25.00% tromjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Poslovni Razvoj u AppLovin in Vietnam ima godišnju ukupnu naknadu od ₫2,988,975,360. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AppLovin za ulogu Poslovni Razvoj in Vietnam je ₫2,134,982,400.

