Softverski Inženjer naknada in United States u Apple kreće se od $173K year za ICT2 do $744K year za ICT6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $345K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apple. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
ICT2
$173K
$143K
$22K
$7.9K
ICT3
$249K
$168K
$66.7K
$13.8K
ICT4
$366K
$214K
$128K
$24.1K
ICT5
$507K
$250K
$218K
$38.4K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Apple, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
Uključeni naziviPošaljite novi naziv
iOS inženjer
Mobilni softverski inženjer
Frontend softverski inženjer
Inženjer strojnog učenja
Backend softverski inženjer
Full-Stack softverski inženjer
Mrežni inženjer
Softverski inženjer osiguranja kvalitete (QA)
Inženjer podataka
Produkcijski softverski inženjer
Sigurnosni softverski inženjer
DevOps inženjer
Inženjer pouzdanosti stranice
Softverski inženjer virtualne stvarnosti
Sistemski inženjer
Softverski inženjer video igara
Advokat developera
Znanstvenik istraživač
Softverski inženjer ugrađenih sustava