Softverski Inženjer naknada in United States u Apple kreće se od $173K year za ICT2 do $744K year za ICT6. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $345K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apple. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus ICT2 Junior Software Engineer ( Početni nivo ) $173K $143K $22K $7.9K ICT3 Software Engineer $249K $168K $66.7K $13.8K ICT4 Senior Software Engineer $366K $214K $128K $24.1K ICT5 $507K $250K $218K $38.4K Prikaži 4 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Apple, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 12.50 % polugodišnje ) 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Apple, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Apple ?

