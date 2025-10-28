Prodaja naknada in United States u Apple kreće se od $73.1K year za ICT2 do $253K year za ICT5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $70K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apple. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
ICT2
$73.1K
$67.5K
$4.2K
$1.4K
ICT3
$68.8K
$67.4K
$1.4K
$0
ICT4
$148K
$123K
$18K
$7.1K
ICT5
$233K
$155K
$65K
$13K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Apple, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Apple, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
