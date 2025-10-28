Imenik tvrtki
Apple
Apple Regulatorni Poslovi Plaće

Prosječna Regulatorni Poslovi ukupna naknada in United States u Apple kreće se od $276K do $387K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apple. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$299K - $348K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$276K$299K$348K$387K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Regulatorni Poslovi u Apple in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $386,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Apple za ulogu Regulatorni Poslovi in United States je $276,250.

