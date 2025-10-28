Optički Inženjer naknada in United States u Apple kreće se od $238K year za ICT3 do $481K year za ICT5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $323K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apple. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
ICT2
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT3
$238K
$166K
$58.9K
$13.9K
ICT4
$ --
$ --
$ --
$ --
ICT5
$481K
$240K
$200K
$40.7K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Apple, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)
