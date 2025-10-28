Imenik tvrtki
Apple
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Investicijski Bankar

  • Sve Investicijski Bankar plaće

Apple Investicijski Bankar Plaće

Prosječna Investicijski Bankar ukupna naknada in India u Apple kreće se od ₹2.48M do ₹3.39M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apple. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosječna Ukupna Naknada

₹2.66M - ₹3.21M
India
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
₹2.48M₹2.66M₹3.21M₹3.39M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više Investicijski Bankar prijavas u Apple za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

Apple logo
+₹3.9M
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Apple, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (12.50% polugodišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (12.50% polugodišnje)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Apple, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Investicijski Bankar ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Investicijski Bankar u Apple in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,388,536. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Apple za ulogu Investicijski Bankar in India je ₹2,482,979.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Apple

Povezane tvrtke

  • Google
  • Affirm
  • Bed Bath & Beyond
  • LinkedIn
  • Uber
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi