Apple Menadžer Poslovnih Operacija Plaće

Menadžer Poslovnih Operacija naknada u Apple kreće se od $292K year za ICT2 do $280K year za ICT4. Medijan year paketa naknade ukupno iznosi $250K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apple. Zadnje ažuriranje: 10/28/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus ICT2 $292K $195K $70K $27K ICT3 $148K $124K $18.3K $6K ICT4 $280K $170K $83.8K $26.2K ICT5 $ -- $ -- $ -- $ -- Prikaži 4 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni Alternativni 1 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Apple, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 12.50 % polugodišnje )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 12.50 % polugodišnje ) 25 % GOD 1 25 % GOD 2 25 % GOD 3 25 % GOD 4 Tip Dionica RSU U Apple, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja: 25 % stječe se u 1st - GOD ( 25.00 % godišnje )

25 % stječe se u 2nd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 3rd - GOD ( 2.08 % mjesečno )

25 % stječe se u 4th - GOD ( 2.08 % mjesečno )

Koji je raspored sticanja u Apple ?

