Medijan Cloud arhitekt paketa naknade in United States u Appian ukupno iznosi $185K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Appian. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U Appian, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)