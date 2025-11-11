Imenik tvrtki
Appian
  • Plaće
  • Arhitekt Rješenja

  • Cloud arhitekt

Appian Cloud arhitekt Plaće

Medijan Cloud arhitekt paketa naknade in United States u Appian ukupno iznosi $185K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Appian. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Medijan paketa
company icon
Appian
Solution Architect
West McLean, VA
Ukupno godišnje
$185K
Razina
Solution Architect 2
Osnovna plaća
$163K
Stock (/yr)
$12K
Bonus
$10K
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Appian?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Appian, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Cloud arhitekt u Appian in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $242,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Appian za ulogu Cloud arhitekt in United States je $172,400.

Ostali resursi