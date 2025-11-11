Full-Stack softverski inženjer naknada in United States u Appian kreće se od $121K year za Software Engineer 1 do $182K year za Senior Software Engineer 1. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $130K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Appian. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
$121K
$113K
$356
$7.7K
Software Engineer 2
$155K
$141K
$3.8K
$10.7K
Senior Software Engineer 1
$182K
$175K
$2.5K
$5K
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
20%
GOD 1
20%
GOD 2
20%
GOD 3
20%
GOD 4
20%
GOD 5
U Appian, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)