Appian Full-Stack softverski inženjer Plaće u Chennai Metropolitan Area

Full-Stack softverski inženjer naknada in Chennai Metropolitan Area u Appian ukupno iznosi ₹2.76M year za Software Engineer 2. Medijan year paketa naknade in Chennai Metropolitan Area ukupno iznosi ₹2.76M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Appian. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Prosjek Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer 1
(Početni nivo)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹2.76M
₹2.52M
₹65.6K
₹170K
Senior Software Engineer 1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Appian, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)



Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Full-Stack softverski inženjer u Appian in Chennai Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,060,360. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Appian za ulogu Full-Stack softverski inženjer in Chennai Metropolitan Area je ₹2,827,564.

