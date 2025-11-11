Imenik tvrtki
Appian
Appian Tehnički računovođa Plaće

Prosječna Tehnički računovođa ukupna naknada in United States u Appian kreće se od $92.4K do $129K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Appian. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$99K - $117K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$92.4K$99K$117K$129K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
RSU

U Appian, RSUs podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Tehnički računovođa u Appian in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $128,700. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Appian za ulogu Tehnički računovođa in United States je $92,400.

