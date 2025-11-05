Imenik tvrtki
AppDirect
  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

  Canada

AppDirect Softverski Inženjer Plaće u Canada

Softverski Inženjer naknada in Canada u AppDirect kreće se od CA$83K year za P1 do CA$142K year za P4. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$129K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u AppDirect. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
Associate Software Engineer(Početni nivo)
CA$83K
CA$79.3K
CA$0
CA$3.7K
P2
Software Engineer
CA$120K
CA$106K
CA$2.7K
CA$10.8K
P3
Senior Software Engineer
CA$128K
CA$121K
CA$1.6K
CA$5.1K
P4
Staff Software Engineer
CA$142K
CA$132K
CA$973
CA$9.5K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U AppDirect, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u AppDirect in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$159,303. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u AppDirect za ulogu Softverski Inženjer in Canada je CA$122,744.

