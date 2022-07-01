Imenik tvrtki
Apollo.io
Apollo.io Plaće

Plaće u Apollo.io kreću se od $59,069 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $306,460 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Apollo.io. Zadnje ažuriranje: 11/14/2025

Softverski Inženjer
L4 $59.1K
L5 $78.3K
L6 $97.6K

Frontend softverski inženjer

Backend softverski inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $280K
Menadžer Poslovnih Operacija
$186K

Poslovni Analitičar
$164K
Znanstvenik Podataka
$253K
Grafički Dizajner
$212K
Ljudski Resursi
$151K
Marketing
$114K
Dizajner Proizvoda
$284K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$243K
Regrutер
$219K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$306K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Apollo.io, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Apollo.io je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $306,460. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Apollo.io je $199,020.

