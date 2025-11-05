Imenik tvrtki
Apna
Apna Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u Apna ukupno iznosi ₹4.17M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apna. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Apna
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹4.17M
Razina
L2
Osnovna plaća
₹4.17M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Najnoviji podnesci plata
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Apna in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹6,419,167. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Apna za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹3,744,376.

