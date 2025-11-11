Imenik tvrtki
Apexon
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Backend softverski inženjer

Apexon Backend softverski inženjer Plaće

Medijan Backend softverski inženjer paketa naknade in United States u Apexon ukupno iznosi $140K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apexon. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Medijan paketa
company icon
Apexon
Lead Data Engineer
Dallas, TX
Ukupno godišnje
$140K
Razina
L5
Osnovna plaća
$130K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Apexon?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend softverski inženjer u Apexon in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $162,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Apexon za ulogu Backend softverski inženjer in United States je $138,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Apexon

Povezane tvrtke

  • Pinterest
  • Flipkart
  • Airbnb
  • Roblox
  • Square
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi