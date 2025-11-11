Imenik tvrtki
Backend softverski inženjer naknada in United States u Apex Fintech Solutions ukupno iznosi $107K year za Software Engineer I. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $132K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Apex Fintech Solutions. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$107K
$97.5K
$0
$9.8K
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnoviji podnesci plata
Koji su karijerni nivoi u Apex Fintech Solutions?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Backend softverski inženjer u Apex Fintech Solutions in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $143,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Apex Fintech Solutions za ulogu Backend softverski inženjer in United States je $120,000.

Ostali resursi