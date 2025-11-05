Imenik tvrtki
Aon Aktuar Plaće u Greater London Area

Medijan Aktuar paketa naknade in Greater London Area u Aon ukupno iznosi £50.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Aon. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Aon
Actuary
London, EN, United Kingdom
Ukupno godišnje
£50.6K
Razina
L1
Osnovna plaća
£50.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Aktuar u Aon in Greater London Area ima godišnju ukupnu naknadu od £126,433. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Aon za ulogu Aktuar in Greater London Area je £50,562.

