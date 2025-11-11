Inženjer pouzdanosti stranice naknada in Greater Melbourne Area u ANZ kreće se od A$119K year za Junior Software Engineer do A$149K year za Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Melbourne Area ukupno iznosi A$159K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ANZ. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$119K
A$116K
A$0
A$3.6K
Software Engineer
A$149K
A$146K
A$0
A$3.4K
Senior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
