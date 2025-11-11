Full-Stack softverski inženjer naknada in Australia u ANZ kreće se od A$169K year za Senior Software Engineer do A$190K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Australia ukupno iznosi A$175K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ANZ. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije ()
Bonus
Junior Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Senior Software Engineer
A$169K
A$167K
A$0
A$2.3K
Lead Software Engineer
A$190K
A$182K
A$0
A$8.7K
