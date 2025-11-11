Imenik tvrtki
ANZ
  • Greater Melbourne Area

ANZ Inženjer podataka Plaće u Greater Melbourne Area

Medijan Inženjer podataka paketa naknade in Greater Melbourne Area u ANZ ukupno iznosi A$127K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ANZ. Zadnje ažuriranje: 11/11/2025

Medijan paketa
company icon
ANZ
Data Engineer
Melbourne, VI, Australia
Ukupno godišnje
A$127K
Razina
L4
Osnovna plaća
A$124K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$3.1K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Inženjer podataka u ANZ in Greater Melbourne Area ima godišnju ukupnu naknadu od A$184,123. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ANZ za ulogu Inženjer podataka in Greater Melbourne Area je A$123,878.

