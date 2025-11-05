Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u ANZ kreće se od ₹1.8M year za Junior Software Engineer do ₹3.46M year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹1.79M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ANZ. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.8M
₹1.8M
₹0
₹0
Software Engineer
₹1.4M
₹1.4M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.08M
₹3.07M
₹10K
₹0
Lead Software Engineer
₹3.46M
₹3.46M
₹0
₹0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
