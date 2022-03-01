Direktorij Tvrtki
Anyscale
Anyscale Plaće

Raspon plaća Anyscale je od $144,275 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Regrutator na donjem kraju do $317,500 za Softverski inženjer na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Anyscale. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $318K
Voditelj proizvoda
$204K
Regrutator
$144K

Arhitekt rješenja
$299K
Tehnički voditelj programa
$208K
Raspored stjecanja prava

25%

GODINA 1

25%

GODINA 2

25%

GODINA 3

25%

GODINA 4

U tvrtki Anyscale, Dodjele dionica/kapitala podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja prava:

  • 25% stječe prava u 1st-GODINA (25.00% godišnje)

  • 25% stječe prava u 2nd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 3rd-GODINA (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe prava u 4th-GODINA (2.08% mjesečno)

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Anyscale je Softverski inženjer s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $317,500. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Anyscale je $207,955.

