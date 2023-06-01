Direktorij Tvrtki
AnyRoad
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

AnyRoad Plaće

Raspon plaća AnyRoad je od $157,080 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Dizajner proizvoda na donjem kraju do $307,656 za Financijski analitičar na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke AnyRoad. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Financijski analitičar
$308K
Dizajner proizvoda
$157K
Softverski inženjer
$194K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki AnyRoad je Financijski analitičar at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $307,656. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki AnyRoad je $194,025.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku AnyRoad

Povezane tvrtke

  • Apple
  • Databricks
  • PayPal
  • Coinbase
  • Tesla
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi