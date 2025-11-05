Imenik tvrtki
ANYbotics
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Greater Zurich Area

ANYbotics Softverski Inženjer Plaće u Greater Zurich Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Zurich Area u ANYbotics ukupno iznosi CHF 87.4K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ANYbotics. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
ANYbotics
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Ukupno godišnje
CHF 87.4K
Razina
L2
Osnovna plaća
CHF 87.4K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u ANYbotics?
Block logo
+CHF 47.3K
Robinhood logo
+CHF 72.5K
Stripe logo
+CHF 16.3K
Datadog logo
+CHF 28.5K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u ANYbotics in Greater Zurich Area ima godišnju ukupnu naknadu od CHF 95,058. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ANYbotics za ulogu Softverski Inženjer in Greater Zurich Area je CHF 87,351.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ANYbotics

Povezane tvrtke

  • Airbnb
  • LinkedIn
  • Snap
  • Intuit
  • Coinbase
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi