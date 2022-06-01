Direktorij Tvrtki
Anthology Plaće

Raspon plaća Anthology je od $15,075 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Konzultant za upravljanje na donjem kraju do $179,598 za Arhitekt rješenja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Anthology. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $125K

Full-stack softverski inženjer

Informatolog (IT)
$74.6K
Konzultant za upravljanje
$15.1K

Dizajner proizvoda
$87.4K
Voditelj softverskog inženjerstva
$70.4K
Arhitekt rješenja
$180K
Često postavljena pitanja

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Anthology ialah Arhitekt rješenja at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $179,598. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di Anthology ialah $81,030.

