Anthem Plaće

Raspon plaća Anthem je od $84,575 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Informatolog (IT) na donjem kraju do $208,740 za Voditelj znanosti o podacima na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Anthem. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Poslovni analitičar
Median $117K
Softverski inženjer
Median $110K
Arhitekt rješenja
Median $201K

Voditelj znanosti o podacima
$209K
Znanstvenik podataka
Median $145K
Financijski analitičar
$88.4K
Informatolog (IT)
$84.6K
Dizajner proizvoda
$136K
Voditelj proizvoda
Median $148K
Voditelj softverskog inženjerstva
$159K
Često postavljena pitanja

O cargo mais bem pago reportado na Anthem é Voditelj znanosti o podacima at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $208,740. Isso inclui o salário base, bem como quaisquer potenciais ações e bônus.
A remuneração total anual mediana reportada na Anthem é $140,338.

