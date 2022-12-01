Direktorij Tvrtki
Anta Plaće

Raspon plaća Anta je od $62,356 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Modni dizajner na donjem kraju do $133,718 za Voditelj softverskog inženjerstva na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Anta. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Modni dizajner
$62.4K
Ljudski resursi
$109K
Softverski inženjer
$109K

Voditelj softverskog inženjerstva
$134K
Arhitekt rješenja
$82.9K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Anta에서 보고된 최고 급여 직무는 Voditelj softverskog inženjerstva at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $133,718입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Anta에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $109,001입니다.

