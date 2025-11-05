Imenik tvrtki
Ant Group
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • San Francisco Bay Area

Ant Group Softverski Inženjer Plaće u San Francisco Bay Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in San Francisco Bay Area u Ant Group ukupno iznosi $230K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ant Group. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Ant Group
Machine Learning Engineer
Sunnyvale, CA
Ukupno godišnje
$230K
Razina
L5
Osnovna plaća
$210K
Stock (/yr)
$20K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Najnoviji podnesci plata
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Ant Group in San Francisco Bay Area ima godišnju ukupnu naknadu od $610,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ant Group za ulogu Softverski Inženjer in San Francisco Bay Area je $159,000.

