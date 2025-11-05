Imenik tvrtki
Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Shanghai Area u Ant Group ukupno iznosi CN¥557K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ant Group. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
Ant Group
Software Engineer
Shanghai, SH, China
Ukupno godišnje
CN¥557K
Razina
P6
Osnovna plaća
CN¥557K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Najnoviji podnesci plata
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Ant Group in Greater Shanghai Area ima godišnju ukupnu naknadu od CN¥992,625. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ant Group za ulogu Softverski Inženjer in Greater Shanghai Area je CN¥551,015.

