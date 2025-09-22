Imenik tvrtki
Ant Group
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Ant Group Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in China u Ant Group ukupno iznosi CN¥499K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ant Group. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Medijan paketa
company icon
Ant Group
Software Engineer
Beijing, BJ, China
Ukupno godišnje
CN¥499K
Razina
11
Osnovna plaća
CN¥499K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ant Group?

CN¥1.15M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

El paquete salarial más alto reportado para un Softverski Inženjer en Ant Group in China tiene una compensación total anual de CN¥901,504. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ant Group para el puesto de Softverski Inženjer in China es CN¥475,976.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Ant Group

Povezane tvrtke

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi