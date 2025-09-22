Imenik tvrtki
Medijan Menadžer Proizvoda paketa naknade in Singapore u Ant Group ukupno iznosi SGD 115K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ant Group. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Medijan paketa
company icon
Ant Group
Product Designer
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 115K
Razina
12
Osnovna plaća
SGD 115K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
9 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ant Group?

SGD 210K

The highest paying salary package reported for a Menadžer Proizvoda at Ant Group in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 328,657. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ant Group for the Menadžer Proizvoda role in Singapore is SGD 114,786.

