Imenik tvrtki
Ant Group
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Znanstvenik Podataka

  • Sve Znanstvenik Podataka plaće

Ant Group Znanstvenik Podataka Plaće

Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in China u Ant Group ukupno iznosi CN¥638K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ant Group. Zadnje ažuriranje: 9/22/2025

Medijan paketa
company icon
Ant Group
Data Scientist
Hangzhou, ZJ, China
Ukupno godišnje
CN¥638K
Razina
hidden
Osnovna plaća
CN¥488K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥150K
Godine u tvrtki
2-4 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ant Group?

CN¥1.15M

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Znanstvenik Podataka ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Znanstvenik Podataka di Ant Group in China mencapai total kompensasi tahunan CN¥881,043. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Ant Group untuk posisi Znanstvenik Podataka in China adalah CN¥590,640.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Ant Group

Povezane tvrtke

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi