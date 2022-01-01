Direktorij Tvrtki
Ant Group
Radite ovdje? Potražite svoju tvrtku

Ant Group Plaće

Raspon plaća Ant Group je od $54,398 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Voditelj projekta na donjem kraju do $220,743 za Poslovni analitičar na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Ant Group. Zadnje ažurirano: 8/21/2025

$160K

Budite plaćeni, a ne izigrani

Pregovarali smo o tisućama ponuda i redovito postižemo povećanja od 30 tisuća dolara + (ponekad 300 tisuća dolara +).Neka vam se pregovara o plaći ili vaš životopis neka bude pregledan od strane pravih stručnjaka - regrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski inženjer
Median $69.5K
Voditelj proizvoda
Median $87.6K
Poslovni analitičar
$221K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Razvoj poslovanja
$56K
Znanstvenik podataka
$90.6K
Marketing
$121K
Marketinške operacije
$167K
Dizajner proizvoda
$80.4K
Voditelj projekta
$54.4K
Arhitekt rješenja
$146K
Nedostaje li vaš naslov?

Pretražite sve plaće na našoj stranici kompenzacija ili dodajte svoju plaću za pomoć u otključavanju stranice.


Često postavljena pitanja

Ant Group'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $220,743 ücretle Poslovni analitičar at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Ant Group'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $89,118'dır.

Istaknuti poslovi

    Nema istaknutih poslova za tvrtku Ant Group

Povezane tvrtke

  • SmartThings
  • Shipt
  • WeRide.ai
  • GoGuardian
  • Netradyne
  • Pogledajte sve tvrtke ➜

Ostali resursi