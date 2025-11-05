Ansys Softverski Inženjer Plaće u Spain

Softverski Inženjer naknada in Spain u Ansys kreće se od €45.7K year za P2 do €70.5K year za P3. Medijan year paketa naknade in Spain ukupno iznosi €61.1K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Početni nivo ) € -- € -- € -- € -- P2 Software Engineer 2 €45.7K €38.6K €4.8K €2.4K P3 Senior Software Engineer €70.5K €55.4K €12.3K €2.9K P4 Lead Software Engineer € -- € -- € -- € -- Prikaži 4 više nivoa

+ €50.9K + €78.1K + €17.5K + €30.7K + €19.3K Don't get lowballed

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( EUR ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Raspored Stjecanja Glavni 33 % GOD 1 33 % GOD 2 33 % GOD 3 Tip Dionica RSU U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja: 33 % stječe se u 1st - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stječe se u 2nd - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stječe se u 3rd - GOD ( 33.00 % godišnje )

Koji je raspored sticanja u Ansys ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi Pošaljite novi naziv