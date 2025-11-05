Imenik tvrtki
Ansys
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Spain

Ansys Softverski Inženjer Plaće u Spain

Softverski Inženjer naknada in Spain u Ansys kreće se od €45.7K year za P2 do €70.5K year za P3. Medijan year paketa naknade in Spain ukupno iznosi €61.1K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer 1(Početni nivo)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
Senior Software Engineer
€70.5K
€55.4K
€12.3K
€2.9K
P4
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



Uključeni nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Znanstvenik istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Ansys in Spain ima godišnju ukupnu naknadu od €89,595. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ansys za ulogu Softverski Inženjer in Spain je €57,199.

Ostali resursi