Ansys Softverski Inženjer Plaće u Pittsburgh Area

Softverski Inženjer naknada in Pittsburgh Area u Ansys kreće se od $86K year za P1 do $140K year za P4. Medijan year paketa naknade in Pittsburgh Area ukupno iznosi $129K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Početni nivo ) $86K $78.3K $5.3K $2.4K P2 Software Engineer 2 $114K $95.1K $9.8K $9.2K P3 Senior Software Engineer $135K $108K $15.4K $11.7K P4 Lead Software Engineer $140K $113K $16K $11.7K Prikaži 4 više nivoa

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( USD ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Raspored Stjecanja Glavni 33 % GOD 1 33 % GOD 2 33 % GOD 3 Tip Dionica RSU U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja: 33 % stječe se u 1st - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stječe se u 2nd - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stječe se u 3rd - GOD ( 33.00 % godišnje )

Koji je raspored sticanja u Ansys ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi Pošaljite novi naziv