Softverski Inženjer naknada in Madrid Metropolitan Area u Ansys kreće se od €45.7K year za P2 do €70.1K year za P3. Medijan year paketa naknade in Madrid Metropolitan Area ukupno iznosi €55.1K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€45.7K
€38.6K
€4.8K
€2.4K
P3
€70.1K
€54.4K
€12.7K
€3K
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
