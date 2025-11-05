Softverski Inženjer naknada in Greater Delhi Area u Ansys ukupno iznosi ₹3.9M year za P4. Medijan year paketa naknade in Greater Delhi Area ukupno iznosi ₹2.28M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P3
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
P4
₹3.9M
₹3.03M
₹674K
₹202K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
