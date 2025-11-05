Imenik tvrtki
Ansys
  • Greater Bengaluru

Ansys Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u Ansys kreće se od ₹2.09M year za P1 do ₹4.61M year za P4. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹4.84M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer 1(Početni nivo)
₹2.09M
₹1.79M
₹257K
₹43.2K
P2
Software Engineer 2
₹2.74M
₹2.11M
₹342K
₹281K
P3
Senior Software Engineer
₹4.45M
₹3.35M
₹961K
₹137K
P4
Lead Software Engineer
₹4.61M
₹3.71M
₹767K
₹130K
Prikaži 4 više nivoa
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



Uključeni nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Znanstvenik istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Ansys in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹5,482,081. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ansys za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹2,754,165.

