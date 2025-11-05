Ansys Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Softverski Inženjer naknada in Greater Bengaluru u Ansys kreće se od ₹2.09M year za P1 do ₹4.61M year za P4. Medijan year paketa naknade in Greater Bengaluru ukupno iznosi ₹4.84M. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Početni nivo ) ₹2.09M ₹1.79M ₹257K ₹43.2K P2 Software Engineer 2 ₹2.74M ₹2.11M ₹342K ₹281K P3 Senior Software Engineer ₹4.45M ₹3.35M ₹961K ₹137K P4 Lead Software Engineer ₹4.61M ₹3.71M ₹767K ₹130K Prikaži 4 više nivoa

Najnoviji podnesci plata

Raspored Stjecanja Glavni 33 % GOD 1 33 % GOD 2 33 % GOD 3 Tip Dionica RSU U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja: 33 % stječe se u 1st - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stječe se u 2nd - GOD ( 33.00 % godišnje )

33 % stječe se u 3rd - GOD ( 33.00 % godišnje )

Koji je raspored sticanja u Ansys ?

