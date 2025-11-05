Imenik tvrtki
Ansys
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Canada

Ansys Softverski Inženjer Plaće u Canada

Softverski Inženjer naknada in Canada u Ansys kreće se od CA$79.7K year za P1 do CA$117K year za P3. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$108K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
Software Engineer 1(Početni nivo)
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
Software Engineer 2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
Senior Software Engineer
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
Lead Software Engineer
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Prikaži 4 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe
Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Produkcijski softverski inženjer

Znanstvenik istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Ansys in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$138,434. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ansys za ulogu Softverski Inženjer in Canada je CA$114,614.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Ansys

Povezane tvrtke

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi