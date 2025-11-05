Softverski Inženjer naknada in Canada u Ansys kreće se od CA$79.7K year za P1 do CA$117K year za P3. Medijan year paketa naknade in Canada ukupno iznosi CA$108K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
P1
CA$79.7K
CA$76.5K
CA$0
CA$3.2K
P2
CA$112K
CA$98K
CA$8.2K
CA$6.2K
P3
CA$117K
CA$105K
CA$8.9K
CA$3.6K
P4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
GOD 1
33%
GOD 2
33%
GOD 3
U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:
33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)
33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)
Uključeni naziviPošaljite novi naziv