Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ansys. Zadnje ažuriranje: 12/3/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$56.4K - $68.2K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$52.7K$56.4K$68.2K$71.9K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

33%

GOD 1

33%

GOD 2

33%

GOD 3

Tip Dionica
RSU

U Ansys, RSUs podliježu 3-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 33% stječe se u 1st-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 2nd-GOD (33.00% godišnje)

  • 33% stječe se u 3rd-GOD (33.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Optički Inženjer u Ansys in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £53,729. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ansys za ulogu Optički Inženjer in United Kingdom je £39,370.

